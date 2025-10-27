Incidente sulla Nazionale dei Giovi | 15enne in ospedale e traffico in tilt
Code sulla SP44, la Comasina, a seguito di un incidente stradale tra un’auto e una moto che si è verificato intorno alle 15.46 di oggi, lunedì 27 ottobre, all’altezza di Lentate sul Seveso.A rimanere coinvolto nel sinistro un ragazzo di 15 anni che dopo la caduta ha riportato alcuni traumi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
