Incidente sulla Colombo Silvia Piancazzo negativa ai test su alcol e droga Il padre | Ha visto Beatrice morire

Romatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negativa ai test su alcol e droga. Sono arrivati oggi i risultati degli esami alcolemici e tossicologi eseguiti alla ragazza che era alla guida della Mini in cui venerdì sera ha trovato la morte Beatrice Bellucci. Silvia Piancazzo si trova ancora ricoverata in ospedale, sedata e in prognosi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

