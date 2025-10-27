Incidente sulla Colombo Silvia Piancazzo negativa ai test su alcol e droga Il padre | Ha visto Beatrice morire

Negativa ai test su alcol e droga. Sono arrivati oggi i risultati degli esami alcolemici e tossicologi eseguiti alla ragazza che era alla guida della Mini in cui venerdì sera ha trovato la morte Beatrice Bellucci. Silvia Piancazzo si trova ancora ricoverata in ospedale, sedata e in prognosi. 🔗 Leggi su Romatoday.it