Incidente sulla Colombo Silvia Piancazzo negativa ai test su alcol e droga Il padre | Ha visto Beatrice morire
Negativa ai test su alcol e droga. Sono arrivati oggi i risultati degli esami alcolemici e tossicologi eseguiti alla ragazza che era alla guida della Mini in cui venerdì sera ha trovato la morte Beatrice Bellucci. Silvia Piancazzo si trova ancora ricoverata in ospedale, sedata e in prognosi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Tg2. . Scontro mortale a #Rieti. 3 giovani feriti in un incidente nel viterbese, ipotesi gara tra auto. Ancora in prognosi riservata l'amica di Beatrice la ragazza morta sulla Cristoforo Colombo a Roma. Al #Tg2Rai ore 13,00 #27ottobre - facebook.com Vai su Facebook
L'incidente di Roma in via Cristoforo Colombo richiama l'attenzione sulla strage di giovani sulle strade, soprattutto nei fine settimana. Vittime giovanissime come Beatrice Bellucci, 20 anni, e l'amica miracolosamente sopravvissuta all'impatto - X Vai su X
Incidente Colombo, la sopravvissuta Silvia Piancazzo entra in terapia intensiva. «Condizioni gravi» - Gravi ma stabili le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza che era nella Mini insieme a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente ... Lo riporta msn.com
Incidente sulla Colombo a Roma, amica vittima in "condizioni gravi ma stabili". Negativa a test - Prosegue l’analisi delle immagini delle oltre venti telecamere acquisite dagli inquirenti lungo la strada ... Da msn.com
Ancora in terapia intensiva la 20enne alla guida dell'auto che si è schiantata sulla Colombo - Resta aperta l'ipotesi della gara di velocità tra auto sull'arteria romana che porta al mare. Segnala rainews.it