Incidente sulla Colombo Silvia Piancazzo grave ma stabile Asportata la milza Il padre | Ha visto Beatrice morire

Negativa ai test su alcol e droga. Sono arrivati oggi i risultati degli esami alcolemici e tossicologi eseguiti alla ragazza che era alla guida della Mini in cui venerdì sera ha trovato la morte Beatrice Bellucci. Silvia Piancazzo si trova ancora ricoverata in ospedale, sedata e in prognosi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

incidente colombo silvia piancazzoSilvia Piancazzo, come sta l'amica di Bibbi Bellucci sopravvissuta all'incidente sulla Colombo: «Milza asportata, numerose fratture» - Silvia Piancazzo era alla guida dell'auto, una Mini Cooper, mentre Beatrice Bellucci era accanto a lei, al lato passeggeri. Secondo leggo.it

incidente colombo silvia piancazzoIncidente Colombo, la sopravvissuta Silvia Piancazzo entra in terapia intensiva. «Condizioni gravi» - Gravi ma stabili le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza che era nella Mini insieme a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente ... Si legge su msn.com

incidente colombo silvia piancazzoIncidente sulla Colombo a Roma, amica vittima in "condizioni gravi ma stabili". Negativa a test - Prosegue l’analisi delle immagini delle oltre venti telecamere acquisite dagli inquirenti lungo la strada ... Riporta msn.com

