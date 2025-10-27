Incidente sulla Colombo l'amica di Beatrice Bellucci ancora gravissima | Lesioni ad arti torace e addome

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale San Camillo di Roma ha diffuso il bollettino medico dell'amica di Beatrice Bellucci, morta a 20 anni nell'incidente sulla Colombo a Roma. "È ancora grave, la prognosi resta riservata. Ha lesioni ad arti, addome, torace e pelvi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

incidente colombo amica beatriceIncidente via Cristoforo Colombo, l'amica di Beatrice Bellucci negativa ai test di droga e alcol. Analisi sulle telecamere - Oltre venti telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente su via Cristoforo Colombo in cui è morta la 20enne Beatrice Bellucci. ilmessaggero.it scrive

incidente colombo amica beatriceIncidente sulla Colombo, l’amica di Beatrice Bellucci è ancora gravissima: “Lesioni ad arti, torace e addome” - L'ospedale San Camillo di Roma ha diffuso il bollettino medico dell'amica di Beatrice Bellucci, morta a 20 anni nell'incidente sulla Colombo a Roma ... fanpage.it scrive

incidente colombo amica beatriceBeatrice Bellucci, il padre dell'amica sopravvissuta: «Mia figlia lotta per la vita. Sa che Bibbi non c'è più, la chiamava e non rispondeva». Caccia alla Bmw grigia - Sono le parole di Noè Sancazzo, padre della giovane che era nella Mini Cooper insieme a ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Colombo Amica Beatrice