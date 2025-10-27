Incidente sulla Colombo a Roma Luca Girimonte indagato per la morte di Beatrice Bellucci testimone | Gara tra due Bmw a 200 km h

Girimonte guidava la vettura che ha tamponato la Mini Cooper sulla quale viaggiavano la vittima e l'amica Silvia Piancazzo. Il testimone oculare Roberto Del Buono ha raccontato la dinamica dal suo punto di vista Il 22enne conducente della Bmw serie 1 Luca Girimonte è stato indagato per omicid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente sulla Colombo a Roma, Luca Girimonte indagato per la morte di Beatrice Bellucci, testimone: "Gara tra due Bmw a 200 km/h"

"È ancora grave, la prognosi resta riservata. Ha lesioni ad arti, addome, torace e pelvi". L'ospedale San Camillo di Roma ha diffuso il bollettino medico dell'amica di Beatrice Bellucci, morta a 20 anni nell'incidente sulla Colombo a Roma

L'incidente di Roma in via Cristoforo Colombo richiama l'attenzione sulla strage di giovani sulle strade, soprattutto nei fine settimana. Vittime giovanissime come Beatrice Bellucci, 20 anni, e l'amica miracolosamente sopravvissuta all'impatto

