Incidente sulla Colombo a Roma amica vittima in condizioni gravi ma stabili Negativa a test

(Adnkronos) – Gravi ma stabili le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza che era nella Mini insieme a Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma. La ragazza, fanno sapere con un bollettino medico dall'ospedale San Camillo, è entrata nella terapia intensiva della Uoc Shock e Trauma la notte del 25 ottobre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

