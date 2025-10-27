Incidente sulla Cimina a Viterbo auto fuori strada finisce nella vegetazione | FOTO

Un'auto è finita fuori strada sulla Cimina, terminando la corsa nella vegetazione ai margini della carreggiata. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 13,30 di oggi, lunedì 27 ottobre, al chilometro 4,700 in direzione di Viterbo.Nessun altro veicolo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altre letture consigliate

Canino: durante i lavori sulla linea elettrica, danneggiata una condotta del gas L'incidente è avvenuto lungo la strada Castrense, evacuate le abitazioni adiacenti https://www.viterbonews24.it/news/canino:-durante-i-lavori-sulla-linea-elettrica,-danneggiata-una Vai su Facebook

Viterbo – Auto fuori strada sulla Cimina - Un'auto che procedeva lungo la strada Cimina è finita fuori strada all’altezza del chilometro 5 circ ... etrurianews.it scrive

Incidente sulla Cassia: coinvolte più auto, diversi feriti - Tre auto sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto sabato sera lungo la Cassia, tra Vetralla e la frazione di Cura. Lo riporta civonline.it

Schianto tra due auto nel Viterbese, ipotesi gara clandestina: il sorpasso in velocità e l'incidente. Feriti alcuni giovani - Si indaga sulla causa dello schianto avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre nel Viterbese in cui sono rimasti feriti più o ... Si legge su msn.com