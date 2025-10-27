Incidente sulla Cassia a Vetralla circa trenta giorni di prognosi per i feriti | FOTO

È di quattro feriti il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 25 ottobre lungo la via Cassia, tra Vetralla e la frazione di Cura. Nonostante la violenza dell'impatto, fortunatamente (anzi, quasi miracolosamente) nessuno dei coinvolti risulta in gravi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

