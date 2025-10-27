Incidente sul ponte della Delizia | un ferito grave Traffico bloccato e deviazioni temporanee

Ilgazzettino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORDENONE - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada che collega Casarsa a Codroipo. Per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente sul ponte della delizia un ferito grave traffico bloccato e deviazioni temporanee

© Ilgazzettino.it - Incidente sul ponte della Delizia: un ferito grave. Traffico bloccato e deviazioni temporanee

Argomenti simili trattati di recente

incidente ponte delizia feritoIncidente sul ponte della Delizia: un ferito grave. Traffico bloccato e deviazioni temporanee - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada che collega Casarsa a Codroipo. Secondo msn.com

incidente ponte delizia feritoDrammatico incidente, auto con 5 giovani cade da un ponte: morto il 25enne Omar Masia in Sardegna - Un giovane di 25 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu- Come scrive msn.com

incidente ponte delizia feritoIncidente Sardegna, auto con 5 giovani precipita da un ponte: Omar Masia muore a 25 anni. Il padre vigile del fuoco intervenuto per i soccorsi - Omar Masia, 25 anni, è morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre lungo la strada per l'Agnata, nel territorio di Tempio. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Ponte Delizia Ferito