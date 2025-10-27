Incidente sul lavoro operaio di 29 anni muore schiacciato da un macchinario
Rovigo, 27 ottobre 2025 – Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro a Rosolina (Rovigo), in via Santa Teresa, all'interno di un'azienda che fornisce attrezzature per l'edilizia. I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio alle 17:15. La squadra del distaccamento di Adria accorsa sul posto ha estratto l'operaio, con l'ausilio dei divaricatori, che era rimasto schiacciato sotto un macchinario. Purtroppo il medico del 118 ne ha dovuto dichiarare il decesso. Sul posto i Carabinieri e operatori dello Spisal per gli accertamenti sulle dinamiche dell'evento. “Il Polesine piange un operaio di nemmeno 30 anni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
