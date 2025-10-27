Incidente sul lavoro la testimonianza choc | Mi svegliai in ospedale non avevo più una gamba
Ferrara, 27 ottobre 2025 – «Quando mi sono svegliato in ospedale, la prima cosa che ho visto è stato il volto di mia mogli. Era lì, al mio fianco. Poi mi sono accorto che non avevo più una gamba», Francesco Fiori, 58 anni, ieri mattina era alla cerimonia, la 75ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti su lavoro a Ferrara. L’sos di mamma Tamara: “Sfrattata con tre figli, ma ho sempre pagato” In carrozzina – al suo fianco Alberto Alberti, presidente territoriale Anmil di Ferrara –, il microfono, per raccontare quello che ha vissuto. La voce è ferma. Quando parla della sua famiglia, delle persone che gli sono rimaste accanto («Mi hanno aiutato sempre», dice), un po’ si commuove, le parole si spezzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
