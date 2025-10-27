Incidente stradale all’alba l’auto si schianta contro il casello autostradale | morto

Un terribile incidente ha sconvolto l’alba di oggi, lunedì 27 ottobre. Erano da poco passate le cinque del mattino quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata violentemente mentre viaggiava lungo un tratto autostradale del Nord Italia. Un boato improvviso, poi il silenzio interrotto solo dalle sirene dei soccorsi accorsi sul posto. >> “Perché ora Sempio trema”. Garlasco, clamorosa svolta: la scoperta su Stasi e l’omicidio di Chiara Poggi cambia tutto In pochi minuti sono arrivati i Vigili del fuoco, che si sono trovati davanti a una scena drammatica: il veicolo era completamente accartocciato e la conducente, rimasta intrappolata tra le lamiere, non dava segni di vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

