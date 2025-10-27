Incidente stradale alla zona industriale | scontro fra auto e camion un ferito in ospedale

Incidente stradale, nella zona industriale di Agrigento, fra un'Audi e un camion. Una persona è rimasta seriamente ferita ed è stata trasportata, con ambulanza del 118, al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'impatto è stato violento ed ha devastato la parte anteriore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Radio1 Rai. . L'incidente stradale sulla Cristoforo Colombo costato la vita a #BeatriceBellucci. Negativo ad alcool e droga il 22enne alla guida che ha centrato l'auto della giovane. Al momento è l'unico indagato. Eleonora Fioretti #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Terribile #incidente stradale nella notte, ad #Asiago, in provincia di Vicenza. Tre giovani morti e un quarto in ospedale in #codicerosso. La testimonianza del sindaco Roberto Rigoni Stern nel servizio di @SimoneZazzera #GR1 - X Vai su X

Schianto in moto sulla provinciale a Cortenova, paura per un 33enne - Un motociclista di 33 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale a Cortenova, nella zona industriale nei pressi dell ... Riporta leccotoday.it

Resta incastrato in un macchinario: giovane operaio in gravi condizioni - Un operaio di 40 anni è rimasto incastrato in un macchinario riportando lesioni agli arti. Come scrive bresciatoday.it

Incidente a Lana, feriti un giovane e una donna - Nella zona industriale una moto e un’auto si sono scontrate, provocando il ferimento lieve di un 19enne e di una 51enne, entrambi portati all’ospedale di Merano. Segnala altoadige.it