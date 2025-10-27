Incidente stradale a Roma si cerca una berlina grigia

Per l'incidente stradale di Roma si cerca una berlina grigia: secondo gli investigatori, sarebbe l'altra auto coinvolta in una gara di velocità, ad almeno 150 chilometri orari, iniziata all'altezza del Raccordo anulare e finita tragicamente 10 chilometri dopo, sulla via Cristoforo Colombo. A morire una ragazza di 20 anni, Beatrice Bellucci, travolta mentre viaggiava con l'amica nella sua auto.

