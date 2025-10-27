SAN GIOVANNI REATINO – L’alba di lunedì si è aperta con una tragedia lungo la via Salaria. Poco dopo le cinque e mezza, all’altezza di San Giovanni Reatino, due vetture si sono scontrate e l’impatto è stato fatale. L’urto, violentissimo, ha provocato la morte di due persone. I primi ad arrivare sono stati i sanitari del 118, seguiti dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Stradale. Per le vittime non c’è stato nulla da fare, mentre agli investigatori spetta ora il compito di chiarire come sia potuto accadere l’incidente. La consolare, già in quelle ore attraversata dal traffico dei pendolari diretti verso la Capitale, è rimasta quasi paralizzata. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it

© Sabinaoggi.it - Incidente Salaria, due morti