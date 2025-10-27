Incidente Roma Silvia Piancazzo grave ma stabile Disposta autopsia di Beatrice Bellucci
Sono ancora gravi, ma stabili, le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza che si trovava in macchina con la 20enne Beatrice Bellucci, morta sabato notte nell'incidente su via Cristoforo Colombo a Roma. L'auto su cui viaggiavano è stata speronata da una Bmw - che correva a velocità altissima - è si è schiantata contro un albero. Le verifiche della Polizia locale puntano ad accertare se l'auto guidata dal 22enne Andrea Girimonte, ora indagato dalla Procura per omicidio stradale, stesse effettuando una corsa con un altro mezzo sull'arteria stradale che collega la Capitale con Ostia. Intanto i pm hanno affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Beatrice Bellucci. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
“È ancora grave, la prognosi resta riservata. Ha lesioni ad arti, addome, torace e pelvi”. L’ospedale San Camillo di Roma ha diffuso il bollettino medico dell’amica di Beatrice Bellucci, morta a 20 anni nell’incidente sulla Colombo a Roma - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Roma: travolto da conducente del camion, 83enne muore in ospedale https://ift.tt/moPMY6j - X Vai su X
Silvia Piancazzo, come sta l'amica di Bibbi Bellucci sopravvissuta all'incidente sulla Colombo: «Milza asportata, numerose fratture» - Silvia Piancazzo era alla guida dell'auto, una Mini Cooper, mentre Beatrice Bellucci era accanto a lei, al lato passeggeri. Scrive msn.com
Incidente sulla Colombo, Silvia Piancazzo "grave, ma stabile. Asportata la milza". Il padre: "Ha visto Beatrice morire" - Sequestrato un secondo telefono cellulare trovato nella Bmw che ha tamponato la Mini dove si tro ... Segnala romatoday.it
Roma, incidente mortale sulla Colombo: indagato il conducente della Bmw - In attesa dei risultati parziali dell'autopsia su Beatrice Bellucci che arriveranno nelle prossime ore, la Procura della Repubblica di Roma ha ... Scrive iltempo.it