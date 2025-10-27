Incidente Roma Silvia Piancazzo grave ma stabile Disposta autopsia di Beatrice Bellucci

Tg24.sky.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ancora gravi, ma stabili, le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza che si trovava in macchina con la 20enne Beatrice Bellucci, morta sabato notte nell'incidente su via Cristoforo Colombo a Roma. L'auto su cui viaggiavano è stata speronata da una Bmw - che correva a velocità altissima - è si è schiantata contro un albero. Le verifiche della Polizia locale puntano ad accertare se l'auto guidata dal 22enne Andrea Girimonte, ora indagato dalla Procura per omicidio stradale, stesse effettuando una corsa con un altro mezzo sull'arteria stradale che collega la Capitale con Ostia. Intanto i pm hanno affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Beatrice Bellucci. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

incidente roma silvia piancazzo grave ma stabile disposta autopsia di beatrice bellucci

© Tg24.sky.it - Incidente Roma, Silvia Piancazzo grave ma stabile. Disposta autopsia di Beatrice Bellucci

Leggi anche questi approfondimenti

incidente roma silvia piancazzoSilvia Piancazzo, come sta l'amica di Bibbi Bellucci sopravvissuta all'incidente sulla Colombo: «Milza asportata, numerose fratture» - Silvia Piancazzo era alla guida dell'auto, una Mini Cooper, mentre Beatrice Bellucci era accanto a lei, al lato passeggeri. Scrive msn.com

incidente roma silvia piancazzoIncidente sulla Colombo, Silvia Piancazzo "grave, ma stabile. Asportata la milza". Il padre: "Ha visto Beatrice morire" - Sequestrato un secondo telefono cellulare trovato nella Bmw che ha tamponato la Mini dove si tro ... Segnala romatoday.it

incidente roma silvia piancazzoRoma, incidente mortale sulla Colombo: indagato il conducente della Bmw - In attesa dei risultati parziali dell'autopsia su Beatrice Bellucci che arriveranno nelle prossime ore, la Procura della Repubblica di Roma ha ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Roma Silvia Piancazzo