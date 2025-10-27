Sono ancora gravi, ma stabili, le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza che si trovava in macchina con la 20enne Beatrice Bellucci, morta sabato notte nell'incidente su via Cristoforo Colombo a Roma. L'auto su cui viaggiavano è stata speronata da una Bmw - che correva a velocità altissima - è si è schiantata contro un albero. Le verifiche della Polizia locale puntano ad accertare se l'auto guidata dal 22enne Andrea Girimonte, ora indagato dalla Procura per omicidio stradale, stesse effettuando una corsa con un altro mezzo sull'arteria stradale che collega la Capitale con Ostia. Intanto i pm hanno affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Beatrice Bellucci. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Incidente Roma, Silvia Piancazzo grave ma stabile. Disposta autopsia di Beatrice Bellucci