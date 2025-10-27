Incidente Roma prognosi ragazza ferita resta riservata | Condizioni ancora gravi
“Al momento le condizioni della ragazza sono ancora gravi, siamo ormai in terza giornata post operatoria”. È quanto spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore F.f Uoc Shock e Trauma dell’ ospedale San Camillo di Roma, parlando delle condizioni di Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro di un’auto, una Mini Cooper, contro un pino sullo spartitraffico della Cristoforo Colombo. Era lei al volante dell’auto che è stata tamponata ad alta velocità da una Bmw bianca, probabilmente coinvolta in una gara con un’altra vettura, che si è allontanata subito dopo l’incidente, nel quale Beatrice ha perso la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
