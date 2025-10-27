“Silvia sa che la sua più cara amica non c’è più. È rimasta un’ora incastrata nelle lamiere prima che i vigili del fuoco riuscissero a tirarla fuori. È sempre stata cosciente, immagino che l’abbia chiamata e non sentendo risposta per tutto quel tempo abbia capito. Sarà stato terribile per lei, uno strazio. So che quando l’hanno estratta dalla macchina, è riuscita a dire qualche parola ai vigili del fuoco. Ha avuto persino la lucidità di consegnare a loro il suo orologio a cui tiene molto perché lo dessero a noi. Parlava, era cosciente. E questo per noi è un segnale di speranza. Deve farcela”. A dirlo in una intervista a ‘La Repubblica’ è Noè Piancazzo, il papà di Silvia, l ‘amica del cuore di Beatrice Bellucci, sopravvissuta al terribile impatto della Mini Cooper con uno dei pini dello spartitraffico della Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incidente Roma, il papà dell’amica di Beatrice Bellucci: “L’ha vista morire”