Incidente nella scuola occupata studentessa precipita dal cortile | Tragedia sfiorata
Un incidente, nella scuola occupata, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza. È successo al liceo Pilo Albertelli, classico di via Daniele Manin, occupato dagli studenti lo scorso 20 ottobre. A raccontare quanto accaduto, in una circolare pubblicata sul sito della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Studenti, docenti e familiari ricordano il giovane scomparso a 26 anni in un incidente, celebrando la sua passione per la scienza e l’impatto lasciato nella scuola - facebook.com Vai su Facebook
Investita mentre va a scuola, muore una ragazza di 17 anni. Incidente in Friuli, stava attraversando per prendere il bus #ANSA - X Vai su X
Entrano di notte in una scuola occupata, armati di spranghe la devastano - Nella notte un gruppo ristretto di persone, armate di spranghe, avrebbe fatto irruzione in un Liceo di Genova, in quel momento occupato dagli studenti. Segnala orizzontescuola.it
Incidente a Precenicco, travolta da auto mentre va a scuola: Alice è morta a 17 anni - , è morto dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe ... fanpage.it scrive
Incidente tra due pullman di studenti, a bordo un centinaio di ragazzi: stavano andando a scuola - Paura questa mattina lungo la Statale 106, nel territorio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro), dove due pullman di linea si sono scontrati mentre procedevano nella stessa direzione. Secondo leggo.it