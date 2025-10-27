Incidente mortale sulla Colombo | Patanè anticipa l’installazione di 3 autovelox esclusi i dossi

Questa mattina, 27 ottobre 2025, l’assessore Patanè ha dichiarato in un’intervista su RAI News24 che verranno installati altri tre nuovi autovelox lungo la Via Cristoforo Colombo per aumentare i controlli di velocità sulla strada. Inoltre, ha aggiunto che non si procederà con l’installazione di dossi (o rallentatori artificiali), perché su una “strada a scorrimento veloce” come la Colombo questi elementi “sarebbero ancora più pericolosi”. Funweek. 🔗 Leggi su Funweek.it