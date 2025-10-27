Incidente mortale sulla Colombo | Patanè anticipa l’installazione di 3 autovelox esclusi i dossi
Questa mattina, 27 ottobre 2025, l’assessore Patanè ha dichiarato in un’intervista su RAI News24 che verranno installati altri tre nuovi autovelox lungo la Via Cristoforo Colombo per aumentare i controlli di velocità sulla strada. Inoltre, ha aggiunto che non si procederà con l’installazione di dossi (o rallentatori artificiali), perché su una “strada a scorrimento veloce” come la Colombo questi elementi “sarebbero ancora più pericolosi”. Funweek. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Incidente mortale a Palermo in via Buonriposo Un autobus dell’AST è stato posto sotto sequestro dopo un tragico impatto che ha tolto la vita a una persona. È il momento di chiedersi non solo “cosa è andato storto” ma anche: come stanno i controlli, in che c - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale in #cantiere #Torino Esposizioni, De Lellis (Filca #Piemonte) e Di Vito (Filca Torino): "Tragedia inaccettabile, Filca si costituisce parte civile. Impegno di tutti, istituzioni, imprese, sindacato, per garantire #sicurezza in #edilizia". - X Vai su X
Incidente mortale sulla Colombo: Patanè anticipa l’installazione di 3 autovelox, esclusi i dossi - Questa mattina, 27 ottobre 2025, l’assessore Patanè ha dichiarato in un’intervista su RAI News24 che verranno installati altri tre nuovi autovelox lungo ... Si legge su funweek.it
Roma, incidente mortale sulla Colombo: la tragedia di Beatrice Bellucci e la strada simbolo delle stragi stradali - Via Cristoforo Colombo ancora teatro di un incidente mortale: morta Beatrice Bellucci, 20 anni. Riporta ilquotidianodellazio.it
Incidente Colombo, Patanè: «Subito autovelox e vista-red anche in Corso Francia» - «Abbiamo deciso di accelerare sugli autovelox e sui “vista- ilmessaggero.it scrive