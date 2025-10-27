Incidente in Moto 3 Dettwiler colpito in pieno da Rueda | piloti in ospedale

(Adnkronos) – Brutto incidente prima della gara di Moto3. Nel giro di allineamento, infatti, Noah Dettwiler ha rallentato ed è stato colpito in pieno da Juan Antonio Rueda. Entrambi i piloti sono stati soccorsi in pista, stabilizzati e trasportati in elicottero all'ospedale di Kuala Lumpur. Lo spagnolo è "sveglio e vigile, con una frattura alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

