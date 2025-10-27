Incidente in cava | addetto incastrato sotto mezzo rovesciato complicati soccorsi

Massa, 27 ottobre 2025 – Il titolare di una cava è rimasto ferito a seguito del ribaltamento di un escavatore nelle vicinanze della cava Valsora, al Passo del Vestito, tra le province di Massa Carrara e Lucca. L'uomo, 52enne, è rimasto incastrato con una gamba sotto il mezzo. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 16. Dopo anche l'intervento dei vigili del fuoco il 52enne è stato liberato - operazione resa complicata dal fatto che l'escavatore era inclinato - e poi con l'elisoccorso trasferito all'ospedale Cisanello a Pisa. Il 52enne, rimasto sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

