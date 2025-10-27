Incidente in autostrada | auto si schianta contro il casello dell' A57 morta la conducente

Ilgazzettino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MIRA (VENEZIA) - Grave incidente stradale nei pressi della barriera autostradale dell'A57: poco prima delle 5 di questa mattina, lunedì 27 ottobre, una donna ha perso la vita in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

