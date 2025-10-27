Incidente e auto ribaltata a Olgiate Comasco davanti al Lidl | paura ma nessun ferito grave
Momenti di paura questa mattina, lunedì 27 ottobre, a Olgiate Comasco. Intorno alle 7.45 due autovetture si sono scontrate in via Roma, all’altezza del supermercato Lidl. Nell’impatto una delle due auto, una utilitaria, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata.Fortunatamente gli. 🔗 Leggi su Quicomo.it
