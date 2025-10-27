Incidente di via Ecce Homo sciolta la prognosi per il trentaduenne ferito gravemente
Sta meglio il ragazzo di 32 anni che era stato ricoverato in rianimazione dopo il grave incidente avvenuto nei giorni scorsi in via Ecce Homo. Dal Gom di Reggio Calabria i medici fanno sapere che le sue condizioni sono in graduale miglioramento e che il quadro clinico non desta preoccupazione.“Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
