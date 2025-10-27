Incidente Colombo | chi è Luca Girimonte il 20enne alla guida della Bmw indagato per la morte di Beatrice Bellucci
Luca Girimonte era alla guida della Bmw che la sera di venerdì 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma ha travolto la Mini su cui viaggiava Beatrice Bellucci insieme a un'amica. Ha dichiarato di essere stato tamponato e di non aver causato lui il sinistro costato la vita alla 20enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
