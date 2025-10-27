Incidente Colombo | chi è Luca Girimonte il 20enne alla guida della Bmw indagato per la morte di Beatrice Bellucci

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Girimonte era alla guida della Bmw che la sera di venerdì 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma ha travolto la Mini su cui viaggiava Beatrice Bellucci insieme a un'amica. Ha dichiarato di essere stato tamponato e di non aver causato lui il sinistro costato la vita alla 20enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

incidente colombo 232 lucaIncidente Colombo: chi &#232; Luca Girimonte, il 20enne alla guida della Bmw indagato per la morte di Beatrice Bellucci - Luca Girimonte era alla guida della Bmw che la sera di venerdì 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma ha travolto la Mini su cui viaggiava Beatrice ... Da fanpage.it

incidente colombo 232 lucaIncidente Colombo, il padre dell’autista della Bmw: «Non c’era alcuna corsa clandestina, mio figlio tamponato da un pirata» - Suo figlio Luca &#232; sospettato di essere il responsabile dell’incidente che ha lasciato senza vita ... Da ilmessaggero.it

incidente colombo 232 lucaIncidente sulla Colombo, oggi informativa in Procura. L'indagato: «Non correvo, io tamponato». Ma i testimoni lo smentiscono - Il 22enne &#232; stato interrogato in ospedale dai vigili urbani che indagano sulla morte di Beatrice Bellucci. Secondo msn.com

