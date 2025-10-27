Incidente choc in autostrada l' auto si schianta contro il casello | donna muore sul colpo
Un violento impatto dalle conseguenze drammatiche. Una donna è morta sul colpo andando a schiantarsi contro le barriere e le strutture di una delle piste Telepass in uscita alla barriera autostradale di Mestre (Venezia), sulla A57.L'incidente all'albaSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Today.it
