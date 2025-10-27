Incidente a Milano per il fratello di Paolo Maldini

Milano, 22 ottobre 2025 – Alessandro Maldini, 55 anni, fratello minore dell'ex calciatore Paolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio in via Faruffin i, angolo via Correggio, a Milano. Secondo una prima ricostruzione Alessandro Maldini proveniva da via Previati ed era diretto verso via Sanzio quando avrebbe perso il controllo dell'auto in seguito a un malore, urtando quattro macchine parcheggiate in strada. Maldini (ANSA) All'arrivo dei soccorritori, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Sul posto, dopo aver saputo dello schianto, è arrivato anche il fratello Paolo Maldin i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Milano per il fratello di Paolo Maldini

Contenuti che potrebbero interessarti

ULTIM'ORA Incidente a Milano, coinvolto il fratello di Paolo Maldini - facebook.com Vai su Facebook

#MartaBassino, Milano-Cortina a rischio: grave incidente in allenamento e frattura della tibia - X Vai su X

Incidente a Milano per il fratello di Paolo Maldini - Milano, 22 ottobre 2025 – Alessandro Maldini, 55 anni, fratello minore dell'ex calciatore Paolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio in via Faruffin i, angolo via Correggio, ... Scrive ilgiorno.it

Incidente a Milano per Alessandro Maldini. Il fratello di Paolo trasportato in ospedale in codice giallo - Incidente d'auto per Alessandro Maldini, fratello minore di Paolo, ha avuto un malore mentre era alla guida ed è finito contro le auto in sosta ... Come scrive msn.com

Incidente a Milano, coinvolto il fratello di Paolo Maldini: le sue condizioni - Milano sotto choc dopo lo schianto: incidente stradale coinvolge il fratello di Paolo Maldini, soccorsi immediati sul posto. Lo riporta notizie.it