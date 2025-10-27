Incidente a Milano per Alessandro Maldini Il fratello di Paolo trasportato in ospedale in codice giallo

Dopo l'incidente, probabilmente causato da un malore, sul luogo è arrivato anche l'ex capitano del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incidente a Milano per Alessandro Maldini. Il fratello di Paolo trasportato in ospedale in codice giallo

