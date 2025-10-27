Incidente a Milano coinvolto il fratello dell'ex calciatore Paolo Maldini | ricoverato al San Carlo

Il fratello dell'ex calciatore Paolo Maldini è rimasto coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio, lunedì 27 ottobre, nel cuore di Milano. Stando a quanto appreso, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto in seguito a un malore, urtando quattro macchine parcheggiate in strada. Giunti sul posto, i soccorritori hanno portato Maldini all'ospedale San Carlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

