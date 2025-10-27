Incidente a Mestre auto si schianta contro il casello della A57 distruggendosi | morta la conducente
Una donna ha perso la vita intorno alle 5 del mattino del 27 ottobre, schiantandosi contro la struttura di ingresso di una delle piste di esazione del casello alla barriera di Mestre. Il 118, intervenuto subito, non ha potuto che constatare il decesso della conducente. Non sono ancora note le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
#Portogruaro – Moto fuori strada sulla Postumia: 30enne ricoverato all'ospedale di Mestre Un incidente si è verificato la notte scorsa a Portogruaro, lungo la regionale 53, in località Pradipozzo. Un 30enne di Motta di Livenza, che viaggiava in sella alla propria - facebook.com Vai su Facebook
#3ottobre 2023: a #Mestre (VE) il tragico incidente del pullman precipitato da un viadotto. 70 #vigilidelfuoco impegnati nell’intervento per le delicate operazioni di soccorso e di estinzione delle fiamme. Oggi ricordiamo le 21 vittime. #pernondimenticare - X Vai su X
Incidente a Mestre, auto si schianta contro il casello della A57 distruggendosi: morta la conducente - Stamattina, 27 ottobre, una donna ha perso la vita in un violento impatto: si è schiantata con l'auto contro la struttura di ingresso di ... Lo riporta fanpage.it
Incidente in autostrada: auto si schianta contro il casello dell'A57, morta la conducente - Grave incidente stradale nei pressi della barriera autostradale dell'A57 a Mestre: poco prima delle 5 di questa mattina, lunedì 27 ottobre, una donna ha perso ... Si legge su msn.com
Mestre, auto si schianta contro il casello in autostrada: donna morta sul colpo - Grave incidente stradale nei pressi della barriera autostradale di Mira: poco prima delle 5 di questa mattina, lunedì 27 ottobre, una donna ha perso la vita in seguito a un ... Riporta msn.com