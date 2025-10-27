Incidente a Mestre auto si schianta contro il casello della A57 distruggendosi | morta la conducente

Una donna ha perso la vita intorno alle 5 del mattino del 27 ottobre, schiantandosi contro la struttura di ingresso di una delle piste di esazione del casello alla barriera di Mestre. Il 118, intervenuto subito, non ha potuto che constatare il decesso della conducente. Non sono ancora note le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it