Incidente a Corso Garibaldi caos traffico al centro di Napoli | arriva la Polizia Locale

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Corso Garibaldi. Scontro tra auto e scooter. Sul posto la Polizia locale. Traffico al centro di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente a Corso Garibaldi, caos traffico al centro di Napoli: arriva la Polizia Locale - Incidente stradale a Corso Garibaldi questa mattina, lunedì 27 ottobre. Segnala fanpage.it

Imperia, grave incidente in corso Garibaldi tra scooter e auto: traffico deviato - Secondo la prima ricostruzione nell’incidente sono coinvolte un’automobile e uno scooter. ilsecoloxix.it scrive

Il centro che soffre. Corso Garibaldi nel caos tra furgoni e degrado: "Restyling, fate presto" - Altro che restyling, i mali di corso Garibaldi sono quelli che può osservare chiunque faccia una passeggiata per il centro cittadino in una qualunque mattina di un giorno lavorativo. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Corso Garibaldi Caos