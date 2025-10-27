Incidente a Codroipo Udine ciclista investito e ucciso | individuato pirata della strada
Un bracciante agricolo indiano di 46 anni, residente a S.Vito Tagliamento (Pordenone), è stato investito e ucciso mentre andava al lavoro in bici, all'alba, lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Codroipo (Udine). Alla guida del mezzo che ha travolto il ciclista un uomo che non si è fermato e che è stato poi individuato, a Padova. Alla targa del veicolo incriminato si è giunti grazie alle immagini della telecamera posizionata sul ponte. La bici del bracciante è stata trovata dai carabinieri in un fossato centinaia di metri dopo il ponte. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ha i contorni dell’incidente la morte di una giovane di 28 anni, trovata priva di vita nella doccia, presumibilmente folgorata. È accaduto a Novellara (Reggio Emilia). La vittima si chiamava Solange Samantha Rizzetto ed era originaria di Cuba, arrivata in Italia g - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Codroipo (Udine), ciclista investito e ucciso: individuato pirata della strada - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente a Codroipo (Udine), ciclista investito e ucciso: individuato pirata della strada ... Da tg24.sky.it
Ciclista travolto e ucciso sul ponte della Delizia da un furgone che fugge con la bici agganciata. Il mezzo individuato a Padova - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada Pontebbana che collega Casarsa a Codroipo: intorno alle 7 un ciclista ... Secondo ilgazzettino.it
Codroipo, tragedia sul ponte della Delizia: ciclista travolto e ucciso da un furgone pirata - Ciclista investito e ucciso sul ponte della Delizia a Codroipo. Lo riporta nordest24.it