Incidente a Codroipo Udine ciclista investito e ucciso | individuato pirata della strada

Tg24.sky.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bracciante agricolo indiano di 46 anni, residente a S.Vito Tagliamento (Pordenone),  è stato investito e ucciso mentre andava al lavoro in bici, all'alba, lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Codroipo (Udine). Alla guida del mezzo che ha travolto il ciclista un uomo che non si è fermato e che è stato poi individuato, a Padova. Alla targa del veicolo incriminato si è giunti grazie alle immagini della telecamera posizionata sul ponte. La bici del bracciante è stata trovata dai carabinieri in un fossato centinaia di metri dopo il ponte.   . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

