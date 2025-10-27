Incidente a Boccea | scontro tra due auto davanti a un' edicola

Incidente in via di Boccea dove si è verificato uno scontro tra due auto. Un uomo è rimasto ferito ed è ricorso alle cure mediche. Nell'impatto è stato divelto un cartello stradale di divieto di sosta. Il sinistro stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 26 ottobre intorno alle 7.Le due. 🔗 Leggi su Romatoday.it

