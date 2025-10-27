Inchiesta mascherine Marcello Minenna assolto I difensori | Restituita dignità a servitore dello Stato
(Adnkronos) – Marcello Minenna, ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, è stato assolto dall'accusa di corruzione nel processo nato dalla maxi-inchiesta della Procura di Forlì su una fornitura di mascherine Covid all'Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro. Minenna, che a giugno 2023 finì ai domiciliari, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
