Inchiesta mascherine assolto l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna

È stato assolto dall’accusa di corruzione Marcello Minenna, l’ex direttore generale dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria. Lo ha deciso la giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì, Ilaria Rosati, pronunciando la sentenza in un processo nato dall’inchiesta della Procura forlivese su una grossa fornitura di mascherine Covid non regolamentari all’Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro. Minenna a giugno 2023 finì ai domiciliari, ordinanza annullata pochi giorni dopo dal Riesame di Bologna. E oggi è stato assolto in rito abbreviato perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

