Incendio vicino al casello di Firenze Nord rotoballe a fuoco
Firenze, 27 ottobre 2025 – A fuoco alcune rotoballe in via di Focognano, nella zona del casello autostradale Firenze nord. L’ incendio, avvenuto nella serata di ieri 26 ottobre, si è sviluppato nel territorio comunale di Sesto Fiorentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, che hanno spento il rogo sviluppatosi all’interno di un casale. Sul posto una squadra e un’autobotte per le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
