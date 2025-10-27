Incendio sul tetto di una villa a Lainate
Incendio in corso in una villetta di via Goffredo Mameli a Lainate, dove sono state segnalate voci che chiedono aiuto. L’allarme è scattato dopo che una persona ha visto il fuoco che avvolgeva il tetto e il fumo. Incendio a Lainate, brucia il tetto di una villa Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre, un incendio ha gravemente danneggiato il tetto di un'abitazione a Santo Stefano Belbo, richiedendo l'intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica.
LECCO, INCENDIO MONASTERO A LA VALLETTA BRIANZA Intervento dei vigili del fuoco dalle 19:30 di ieri per un incendio che ha coinvolto il tetto del monastero della Bernaga a Valletta Brianza, nel lecchese.
Esplosione e incendio alla Perfetti di Lainate: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. I testimoni: "Tre scoppi" - Lainate (Milano), 26 marzo 2025 – Esplosione alla Perfetti di Lainate in un magazzino interno alla famosa società dolciaria, produttrice di chewing gum e caramelle.