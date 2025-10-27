Incendio sul tetto di una villa a Lainate

Ilnotiziario.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio in corso in una villetta di via Goffredo Mameli a Lainate, dove sono state segnalate voci che chiedono aiuto. L’allarme è scattato dopo che una persona ha visto il fuoco che avvolgeva il tetto e il fumo. Incendio a Lainate, brucia il tetto di una villa Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Esplosione e incendio alla Perfetti di Lainate: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. I testimoni: “Tre scoppi” - Lainate (Milano), 26 marzo 2025 – Esplosione alla Perfetti di Lainate in un magazzino interno alla famosa società dolciaria, produttrice di chewing gum e caramelle. Lo riporta ilgiorno.it

