Incendio sui cavi del Tgv Alta velocità in titl in Francia | Atti vandalici
Per l' alta velocità dei cugini francesi oggi - 27 ottobre - è una giornata nera. Sì perché il traffico dei Tgv - equivalente francese della Tav - è " fortemente perturbato " da questa mattina. Tradotto: ci sono dei disagi e non sono pochi. Sulla linea Lione-Avignone a causa di un atto vandalico molti dei treni della società SNCF - la Trenitalia transalpina - sono stati cancellati o comunque stanno subendo ritardi significativi. Nella nota pubblicata dalla società ferroviaria, la direzione ha chiarito che per ora " tutti i Tgv percorrono ora un itinerario alternativo, sulla linea classica, per evitare la zona colpita ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
++ Porta Nuova, principio d’incendio: evacuate alcune zone ++ Oggi, 19 ottobre 2025, intorno alle 17, un principio d’incendio ha interessato la stazione di Torino Porta Nuova. I cavi dell’ascensore dell’atrio centrale si sono surriscaldati, generando fumo e picc - facebook.com Vai su Facebook
Incendio sui cavi del Tgv. Alta velocità in titl in Francia: "Atti vandalici" - L'incidente ha portato alla soppressione di numerosi treni ad alta velocità tra Parigi, Marsiglia, Monptellier e Nizza. Si legge su msn.com
Traffico ferroviario Francia: disagi ai TGV dopo «atti vandalici» - Il traffico dei TGV è «fortemente perturbato'' da questa mattina a causa di un «atto vandalico» tra Lione e Avignone, con numerose cancell ... bluewin.ch scrive
Cosa sappiamo del sabotaggio delle linee alta velocità TGV prima delle Olimpiadi: danni coordinati ai cavi - Le linee dei treni alta velocità francesi TGV sono state interrotte a poche ore dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi in seguito a una serie di atti dolosi che hanno preso di mira i cavi ... Da fanpage.it