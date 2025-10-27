Per l' alta velocità dei cugini francesi oggi - 27 ottobre - è una giornata nera. Sì perché il traffico dei Tgv - equivalente francese della Tav - è " fortemente perturbato " da questa mattina. Tradotto: ci sono dei disagi e non sono pochi. Sulla linea Lione-Avignone a causa di un atto vandalico molti dei treni della società SNCF - la Trenitalia transalpina - sono stati cancellati o comunque stanno subendo ritardi significativi. Nella nota pubblicata dalla società ferroviaria, la direzione ha chiarito che per ora " tutti i Tgv percorrono ora un itinerario alternativo, sulla linea classica, per evitare la zona colpita ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incendio sui cavi del Tgv. Alta velocità in titl in Francia: "Atti vandalici"