Incendio nello stabilimento di raffinazione oli vigili del fuoco sul posto

Genovatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergenza a Campomorone nelle prime ore del mattino per un incendio che ha interessato parte di uno stabilimento di raffinazione di oli vegetali.A quanto sembra le fiamme, scaturite per motivi da chiarire, hanno intaccato un capannone. Non sarebbero al momento coinvolti gli oli. L'allarme è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

