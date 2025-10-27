Incendio nella ditta di cuscini soccorsi in azione

Bergamonews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio a Calcio nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre: in fiamme lo stabilimento Fabe di via Aldo Moro, nella zona est del paese. Ancora ignote le cause del rogo che ha interessato l’azienda che produce e commercializza cuscini. Sul posto i Vigili Del Fuoco di Palazzolo, Bergamo e Treviglio. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 17.  
  Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

incendio nella ditta di cuscini soccorsi in azione

© Bergamonews.it - Incendio nella ditta di cuscini, soccorsi in azione

Leggi anche questi approfondimenti

incendio ditta cuscini soccorsiGrosso incendio a Calcio, brucia una ditta di materassi - Un grave incendio è scoppiato alla Fabe, una ditta che produce materassi e cuscibi: è successo alle 17. Si legge su ecodibergamo.it

incendio ditta cuscini soccorsiIncendio Calcio, in fiamme una ditta di cuscini - Le fiamme sono divampate alla Fabe, azienda specializzata nella produzione di cuscini. Segnala bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Ditta Cuscini Soccorsi