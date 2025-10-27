Incendio nella ditta di cuscini soccorsi in azione

Incendio a Calcio nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre: in fiamme lo stabilimento Fabe di via Aldo Moro, nella zona est del paese. Ancora ignote le cause del rogo che ha interessato l’azienda che produce e commercializza cuscini. Sul posto i Vigili Del Fuoco di Palazzolo, Bergamo e Treviglio. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 17.

Seguono aggiornamenti.

