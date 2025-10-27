Incendio nel piazzale di un' officina di Avigliana | a fuoco alcuni veicoli cause incerte
Un incendio è divampato nella serata di sabato 25 ottobre 2025 nel cortile dell'officina meccanica e concessionaria di veicoli usati Abc Services di viale dei Mareschi ad Avigliana. Ad andare a fuoco sono stati due auto e il rimorchio di un camion, che sono rimasti completamente distrutti. Sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
