Incendio in un panificio nel centro abitato | grosso spavento e strada bloccata

LATIANO - Incendio in un panificio in pieno centro abitato. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, 27 ottobre, in via Caduti in guerra a Latiano. Non risulterebbero feriti e danni ad edifici attigui. Alle ore 13,37 una chiamata è giunta ai volontari della Protezione Civile di Latiano, recatisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

