incendio in marcegaglia in fiamme cabina elettrica

Paura per un incendio nella serata di sabato. I Vigili del Fuoco di Ravenna, poco dopo le 20 dell’altra sera sono stati chiamati per un rogo scoppiato nello stabilimento della Marcegaglia in via Baiona. In base a una prima riscostruzione sembra che le fiamme siano partite da una cabina elettrica e da lì si è sprigionata la colonna di fumo nero denso che ha invaso parte dello stabilimento. Le fiamme non hanno però intaccato altre parti dello stabilimento ma sono rimaste circoscritte alla cabina. Non ci sono state persone ferite. I Vigili del fuoco di Ravenna sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area nella quale il rogo si è sviluppato, un laminatoio nel quale durante l’intervento è stata interrotta la produzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

