Incendio nella notte in un’abitazione abitata da due sorelle che fortinatamente non hanno riportato conseguenze, a parte il comprensibile spavento. Poco prima delle 3 tra sabato e ieri, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intrevenire per spegnere un incendio in un’abitazione privata in località San Lorenzo di Bibbiana, a Città di Castello. Nell’appartamento, abitato come detto da due sorelle, si sono rese necessarie non solo le operazioni di spegnimento del rogo ma anche quelle di bonifica dello stabile; operazioni che si sono protratte oltre l’alba. Le due donne che abitano nella palazzina sono state evacuate senza particolari conseguenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in casa nella notte. Abitazione dichiarata inagibile. Messe in salvo due sorelle