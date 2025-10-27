Incendio alla Nuova Neon nessun allarme ambientale Azienda già in attività
Un vasto incendio si è sviluppato verso le ore 19 del 25 ottobre scorso presso la ditta Nuova Neon Group Due srl, azienda con sede a San Dalmazio di Serramazzoni che si occupa della realizzazione e installazione di insegne luminose e luci natalizie, nonché della costruzione, assemblaggio e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono durate tutta la notte le operazioni per spegnere il devastante incendio alla Nuova Neon di Serramazzoni - facebook.com Vai su Facebook
Arpae in merito all’incendio alla Nuova Neon Group Due a San Dalmazio di Serramazzoni - Come noto un vasto incendio si è sviluppato verso le ore 19 di sabato 25 ottobre presso la ditta Nuova Neon Group Due srl, nella zona nord della frazione di San Dalmazio nel comune di Serramazzoni. Riporta sassuolo2000.it
Incendio in un capannone industriale a Serramazzoni vicino Modena, colonna di fumo nero visibile a distanza - Incendio a Serramazzoni, in provincia di Modena: capannone in fiamme lungo la SP21. virgilio.it scrive