Incendio alla Nuova Neon nessun allarme ambientale Azienda già in attività
Un vasto incendio si è sviluppato verso le ore 19 del 25 ottobre scorso presso la ditta Nuova Neon Group Due srl, azienda con sede a San Dalmazio di Serramazzoni che si occupa della realizzazione e installazione di insegne luminose e luci natalizie, nonché della costruzione, assemblaggio e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
Sono durate tutta la notte le operazioni per spegnere il devastante incendio alla Nuova Neon di Serramazzoni - facebook.com Vai su Facebook
Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte - La Provincia: Una alta colonna di fumo e fiamme si è sprigionata dalle ore 19 nella sede di San Dalmazio. Segnala lapressa.it
VASTO INCENDIO, DISTRUTTA LA NUOVA NEON DI SAN DALMAZIO - Danni ingentissimi alla Nuova Neon di San Dalmazio, a Serramazzoni, interessata da un incendio partito da sabato sera e proseguito per tutta la notte per terminare solo ieri. Da tvqui.it
Incendio Nuova Neon Group Due srl a San Dalmazio: i rilievi Arpae - La Provincia: Valori complessivamente contenuti, considerato che la colonna di fumo si disperdeva verso l’alto ... Secondo lapressa.it