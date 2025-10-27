Incendio a Sesto Fiorentino fiamme vicino al casello autostradale
I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti alle ore 20:55 nel comune di Sesto Fiorentino in Via di Focognano nella zona del casello autostradale Firenze nord, per un incendio di alcune rotoballe situate in un casale.Sul posto una squadra e un’autobotte per le operazioni di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
