Incendio a Sesto Fiorentino fiamme vicino al casello autostradale

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti alle ore 20:55 nel comune di Sesto Fiorentino in Via di Focognano nella zona del casello autostradale Firenze nord, per un incendio di alcune rotoballe situate in un casale.Sul posto una squadra e un’autobotte per le operazioni di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

