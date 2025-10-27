Incendio a Seggiano vegetazione in fiamme

Seggiano (Grosseto), 27 novembre 2025 – Un violento incendio è divampato a Seggiano, in provincia di Grosseto. E’  in funzione il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana con squadre di operatori, volontari e mezzi sul posto insieme ai vigili del fuoco. Lo scrive il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

