Incendi di sterpaglie arbusti e residui vegetali | in estate 33 episodi nel Ferrarese

Sterpaglie, arbusti, residui vegetali da lavorazioni agricole. In Emilia-Romagna, su un totale di 431 incendi di vegetazione nel periodo estivo, 34 hanno riguardato i boschi. Complessivamente sono andati in fumo circa 160 ettari di superficie, pari a una superficie media di 0,38 ettari per roghi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

